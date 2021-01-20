После начала снегопада вечером 19 января коммунальные службы Владимира приступили к уборке выпавшего снега. В ночь со вторника на среду 57 единиц техники Центра управления городскими дорогами проводили патрульную очистку основных городских магистралей.Утром 20 января к уборке снега приступили 54 единицы техники и 74 рабочих ручной снегоуборки. Традиционно три колонны комплексных дорожных машин проводят патрульную очистку снега и распределение на них песко-соляной смеси.Семь тракторов расчищают от снега городские тротуары и обрабатывают их противогололедными материалами. Дворники расчищают остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам.Замдиректора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил, что уборка снега будет идти в областном центре круглосуточно, пока снег не будет убран с дорог города.По вопросам уборки города можно звонить в «ЦУГДи» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно