По данным Российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, уже с конца 2020 все больше самостоятельных путешественников предпочитают бронировать дома, а не отели.Количество броней на дома с января по конец апреля 2021 гг выросло на 40%, по сравнению с прошлым годом. Доля, бронирующих дома семей выросла на 15%, компаний на 11%.В топ 3 входят Шерегеш, Ялта и Лахденпохья. Число броней в Шерегеш выросло более чем в 5 раз, Лахденпохья также вдвое выросла по числу броней, заняв 3 место, Ялта спустилась с 1 места топа на 2. Средний рост чека на данный момент составляет 22% по сравнению с прошлым годом, продолжительности - 13%.Топ 10 популярных направлений по бронированию домов в 2021 гг: Шерегеш -15%, Ялта - 14%, Лахденпохья - 12%, Истра - 10%, Красная Поляна - 8%, Банное -5%, Луга - 4%, Пятигорск - 2,5 %, Переславль - Залесский - 2%, Суздаль - 2%.