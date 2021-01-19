Как сообщили в региональном Следуоме, по факту гибели при пожаре женщины и травмирования ребенка проводится доследственная проверка. Напомним, пожар в многоэтажек с Кольчугино вспыхнул около восьми вечера 18 января. Загорелась квартира на шестом этаже. Во время ликвидации пожара у дома обнаружено тело женщины и ее несовершеннолетняя дочь. По предварительным данным, мать переоценив опасность и неверно сориентировавшись, решила спрыгнуть с балкона вместе с шестилетним ребенком. При этом площадь пожара была небольшой. В результате мама погибла, а девочка получила серьезные травмы. Дошкольницу сразу же доставили в областную детскую больницу, решается вопрос о направлении ребенка на лечение в Москву. По имеющейся информации семья была благополучной. Сейчас следователи вместе со спасателями устанавливают все обстоятельства случившегося, после завершения проверки будет принято процессуальное решение.