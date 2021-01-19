Карантин по особо опасному заболеванию установлен в селе Давыдово и в деревне Пенкино Камешковского района, а первой угрожаемой зоной объявлены территории Суздальского, Судогодского, Камешковского, Ковровского района и Владимира, расположенные в радиусе 20 километров от очагов заболевания. В середине января первая вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в Давыдово на территории личного подсобного хозяйства одного из жителей села, в котором насчитывалось 90 свиней. Теперь все поголовье пало. А на следующий день в Пенкино была выявлена вторая вспышка африканской чумы свиней, в результате которой погибло восемь животных.- В настоящее время запрещен вывоз с этих территорий свиней и свиноводческой продукции, а также их реализация, проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, – сообщил директор департамента ветеринарии Максим Тихонов.Сейчас развернуты контрольно-пропускные посты с дезбарьерми, где ведется круглосуточное дежурство. Власти отмечают, что в этих частных подсобных хозяйствах не соблюдались ветеринарные правила содержания животных, что и привело к возникновению заболевания.