В полицию обратился владимирец, который сказал, что при продаже мобильного телефона получил от неизвестных шесть купюр номиналом 5 тысяч рублей. При попытке внести их на счет через банкомат, система выдала ошибку. Предположив, что купюры могут быть фальшивыми, мужчина обратился к полицейским.По данным УМВД по Владимирской области, спустя несколько часов с таким же заявлением обратился другой мужчина. Он получил семь пятитысячных купюр. Проведенная экспертиза показала, что в обоих случаях деньги являются фальшивыми.При проведении оперативных мероприятий правоохранители установили марку автомобиля, на котором передвигаются сбытчики, а затем и маршрут их следования. Информация о розыске была передана во все районы Владимирской области, а также в соседние регионы.Уже на следующий день по ориентировке неизвестные были задержаны на посту ДПС Нижегородской области. В автомобиле полицейские нашли 69 купюр с признаками подделки. Мужчины 30 и 28 лет доставлены во Владимир и заключены под стражу. Установлено, что они купили купюры в интернете, приехали во Владимир и реализовали 13 подделок. Оставшиеся планировали сбыть в других регионах.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег. Ведется следствие.