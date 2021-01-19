Новым начальником Управления Росгвардии по Владимирской области стал 52-летний полковник полиции Андрей Медведев. Указ Президента Российской Федерации датирован 2 января 2021 года.Андрей Медведев родился в Москве, окончил Академию управления МВД России. Кандидат юридических наук. Служит в правоохранительных органах с 1989 года: прошел путь от рядового милиционера оперативного батальона отряда милиции особого назначения ГУВД Мосгорисполкома до заместителя командира СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области.Андрей Медведев выполнял интернациональный долг в Афганистане, неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.За мужество и героизм полковник полиции награжден двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Мужества, орденом «За личное мужество», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью «За отвагу».По данным пресс-службы администрации Владимирской области, Андрея Медведева только еще представят личному составу региональной Росгвардии.