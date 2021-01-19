Сегодня в Октябрьском районном суде состоялось заседание по делу директора департамента имущественных и земельных отношений Павла Панфилова. Было принято решение о продлении ареста до 25 апреля.Напомним, его задержали в декабре по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в ноябре 2019 года Панфилов предложил директору строительной фирмы обеспечить беспрепятственное участие и победу в аукционе на контракт по строительству социального объекта в рамках одного из нацпроектов.По результатам проведенных торгов был заключен контракт на сумму более 460 миллионов рублей. Следователи считают, что Панфилов получил вознаграждение в размере 9 миллионов рублей. Чиновник своей вины не признает.К слову, ранее была задержана бывший заместитель директора ДИЗО Оксана Власенко. Уголовные дела объединены в одно.Сейчас исполняет обязанности директора Валерий Патанин.