Жительница Коврова получала пенсию за выслугу лет от Министерства Обороны РФ и воспитывала ребенка-инвалида. В июне 2009 года женщина обратилась с письменным заявлением в управление Пенсионного фонда РФ в Коврове, в котором солгала, указав, что ей никакая пенсия не назначалась. Она хотела получить ежемесячные выплаты. На которые могли рассчитывать люди, ухаживающие за ребенком-инвалидом, но при этом ковровчанка знала, что она не имеет права на получение указанной компенсационной выплаты из-за получаемой пенсии. На основании заявления ей назначили ежемесячную компенсационную выплату - 1200 рублей. И с июня 2009 года по март 2013 года она получила в общей сложности 54 000 рублей. Ее обвинили в мошенничество при получении выплат, но прекратил уголовное дело в отношении матери в связи с истечением срока давности уголовного преследования.