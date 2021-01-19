19 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 157 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 21668 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.В больницах региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 72 процента из них заняты (1379), свободны – 526 коек.18977 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 134 человека. За период наблюдения в области отмечено 598 летальных случаев (+8 человек за сутки).В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области и Приволжского исследовательского медицинского университета проведено 1784 исследования на Covid-19.Номер «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.18 января во Владимирской области началась массовая вакцинация от коронавируса. К 22 января в регионе будет развёрнут 41 прививочный пункт.Для удобства жителей запись на вакцинацию открыта на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru, а с 25 января запись будет возможна через личный кабинет Единого портала госуслуг. Кроме того, записаться на прививку можно будет и по номеру 122.