Отец и сын вместе выпивали в середине мая прошлого года у себя дома. Неизвестно, что именно не поделили родственники, но они поссорились во время посиделок и оскорбили друг друга. В том числе сын заявил, что отец нарушает моральные нормы и правила поведения в обществе. Родитель, почувствовав себя униженным и оскорбленным, решил отомстить. И вытащив из ящика стола нож, всадил его в спину взрослому сыну. Причиненный вред здоровью эксперты оценили как тяжелый. Раскаявшегося отца признали виновным и отправили в колонию общего режима на три года.