Центр управления городскими дорогами продолжает ежедневную уборку снега и наледи с дорог и тротуаров города Владимира. Сегодня на улицах областного центра работают 42 единицы техники и 72 дворника.Идут работы по вывозу снега с остановок общественного транспорта и узких улиц города. На улицы и тротуары города механизированным способом наносится песко-соляная смесь, в т.ч. в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях. Остановки транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам обрабатывают противогололедными материалами дворники.По вопросам уборки города Владимира жители могут звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.В управлении ЖКХ администрации города продолжает работу «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно.