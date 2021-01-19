В мэрии после новогодних праздников утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья во Владимире на I квартал 2021 года. Повышать с прошлого года ее не стали – она осталась в прежнем размере, 36 928. Не повышали ее и в прошлом году. При этом рыночная цена за квадратный метр квартиры в областной столице составляет более 48 тысяч рублей. Напомним, среднюю рыночную стоимость устанавливают для расчета городской администрацией социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым и многодетным семьям. Также для строительства или приобретения жилья за счет бюджетных средств и признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.