По версии предварительного следствия, 18 декабря 2007 года мужчина, находившийся в Коврове, решил похитить девушку, чтобы заставить ее заниматься проституцией в Московской области. Для этого он отправился в квартиру на проспекте Брюсова, где девушка отмечала с друзьями день рождения своего знакомого. В квартире гость подошел к девушке, с силой схватил ее за руку и потребовал чтобы она шла с ним, при этом нанес ей несколько ударов по голове. Убедившись, что девушка напугана и не будет сопротивляться, он насильно вывел последнюю из квартиры на улицу, усадил в автомобиль, на котором вывез из Коврова в квартиру, расположенную на территории Зеленоград Московской области. Мужчина смог незаконно удерживать похищенную до следующего дня, пока не убежала и не обратилась в полицию. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы или испытательные работы на такой же срок.