Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор жителю города оружейников по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В конце августа 2019 года ковровчанин и его знакомый на автомобиле последнего приехали на охоту в Ковровский район и первым делом решили выпить. Потом они договорились о разных направлениях охоты, и ковровчанин ушел пострелять птицу в поле. А когда вскоре вернулся со своим зарегистрированным охотничьим ружьем, увидел приятеля, что-то изучающего в салоне своего автомобиля. Но горожанин не узнал друга. Решил, что это незнакомец хочет что-то похитить и окликнул его. А получив грубый нецензурный ответ – выстрелил в поясницу. От ранения мужчина скончался на следующий день в реанимации ЦРБ Коврова. Стрелявший вину признал частично, уверяя, что не хотел причинять вред другу. Но суд отправил его в колонию строгого режима на семь лет. Также он должен выплатить восемьсот тысяч родным погибшего. Приговор суда не вступил в законную силу.