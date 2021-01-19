Владимирец обратился в суд с иском к горожанину, прося взыскать денежную компенсацию за раковину и газовую плиту, вернуть межкомнатную дверь, взыскать компенсацию морального вреда и расходы по оплате коммунальных услуг, а также пописать акт приема-передачи. Как установил суд, истец и ответчик унаследовали двухкомнатную квартиру, каждому из них принадлежала половина от жилья. И истец выкупил у ответчика его долю в декабре 2019. По договору пропавшая свою часть квартиры женщина должна была съехать до 1 марта прошлого года, но этого не сделала, попросив дать еще время на выезд. Покупатель согласился. Но до конца прошлого года акт передаточного акта был не подписан, жившая квартире женщина пользовалась электричеством, газом, водой и другими коммунальными услугами, и владелец квартиры считал, что она должна за коммунальные услуги. Суд обязал женщину заплатить половину от трат на коммунальные услуги, подписать акт приема-передачи квартиры, вернуть межкомнатную дверь и заплатить за раковину и газовую плиту, которые она самовольно демонтировала и увезла. А вот в компенсации морального вреда хозяину квартиры отказали. Решение уступило в законную силу.