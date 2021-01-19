Направлено в суд уголовное дело в отношении 47-летней начальницы муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Гороховецкого района». Женщину обвинили в служебном подлоге и присвоении денег.По данным прокуратуры Владимирской области, с 1 февраля 2018 года по 31 июля 2019 года она, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в учреждение своего знакомого, а его заработную плату забирала себе. Общая сумма похищенных денег превысила 200 тысяч рублей. Бухгалтер признала вину и возместила ущерб. Рассматривать уголовное дело предстоит Гороховецкому районному суду.