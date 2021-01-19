5 зубров подселены в питомник в деревне Савинская Гусь-Хрустального района на территории национального парка «Мещера». Ранее на 23 га отгороженной лесной площади обитал лишь один представитель редких парнокопытных. 4 самок и теленка привезли из заказника \\"Муромский\\"В пресс-службе парка «Мещера» отмечают, что вольер в Савинской будет служить не только площадкой для воспроизводства стада, но и станет одним из новых туристических объектов нацпарка. Уже в следующем году там появится «зубровый» визит-центр. Гости смогут с близкого расстояния увидеть редкого зверя, узнать о жизни, повадках и истории этого вида.Дальнейшее расселение зубра европейского в наших краях предполагает создание на территории национальных парков «Мещера» и «Мещерский» популяции в 100 голов.