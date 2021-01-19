Ранее судимого жителя Рыбинска обвинили в мошенничестве. По данным прокуратуры Владимирской области, он в марте 2020 года в интернете создал сайт, на котором стал предлагать услуги по изготовлению и установке бань. К нему обратилось двое жителей Вязников, которые перечислили ему предоплату - 105 и 75 тысяч рублей. Как только мужчина получил деньги - перестал выходить на связь.Вину в преступлении он признал и часть денег вернул жителям. Рассматривать уголовное дело будут в Вязниковском городском суде. За мошенничество мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.