С 1 января в поселке Красный Богатырь Судогодского района открыто отделение Спортивной школы олимпийского резерва по спортивному ориентированию.Новая база готова принять первые соревнования уже в ближайшее время: 7 февраля состоятся традиционные соревнования на лыжах по спортивному ориентированию – «Богатырская лыжня». Также уже известно, что с 1 по 3 мая здесь пройдут чемпионат и первенство Владимирской области по спортивному ориентированию.-Важность открытия нового отделения в поселке Красный Богатырь заключается не только в популяризации и расширении географии спортивного ориентирования на территории нашего региона, но и в повышении доступности занятий физической культурой в сельской местности, - подчеркнул директор СШОР по спортивному ориентированию Владимир Горин.