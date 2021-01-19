Трое человек, выигравших по миллиону рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото», приобрели счастливые билеты в отделениях почты во Владимирской области. Ими стали жители поселка Вольгинского, Коврова и Мурома. Еще один житель региона, получивший выигрыш на сумму более 1 миллиона рублей, купил счастливый билет новогоднего розыгрыша «Жилищной лотереи» в отделении Почты России во Владимире.Кроме того, двое жителей Владимирской области выиграли в «Русское лото »по 706 тысяч рублей.Всего за 2020-й год в отделениях Почты было приобретено более 82 миллионов лотерейных билетов. Выигрышными из них оказались 34 млн лотерейных билетов. Общая сумма выплаченных выигрышей по лотереям, купленным на Почте России, составила более 5 млрд рублей.