В январе прошлого года пьяный житель областного центра на своем автомобиле врезался в другую машину, припаркованную около дома. Испугавшись ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, уехал с места аварии в гараж, припарковал там машину и остался ночевать в гараже, опасаясь прихода сотрудников полиции в квартиру по месту его проживания. Чтобы избежать ответственности, он после этого пришел в полицию и заявил, что из его гаража угнали машину. Но в ходе проверки, когда опрашивали возможных свидетелей и собирали доказательства, владимирец признался. За заведомо ложный донос о совершении преступления ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Приговор вступил в законную силу.