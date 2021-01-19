Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Владимирской области и 30-летнего жителя Нижегородской. Их подозревают в покушении на сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.Мужчин задержали сотрудники регионального УФСБ в декабре прошлого года. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, задержанные планировали незаконно сбывать изготовленные наркотические средства. В постройке в одном из поселков Меленковского района правоохранители обнаружили оборудование и реагенты для изготовления свыше 40 килограммов наркотиков, а также более 240 граммов готового к употреблению мефедрона.В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются дополнительные эпизоды преступлений. Мужчины заключены под стражу.