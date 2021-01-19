Первый пожар случился в четыре вечера 18 января - сотрудников МЧС вызвали на возгорание в частном жилом доме на ул. Папанинцев. Огонь успел распространиться по всей площади дома - 60 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава.Второе возгорание произошло следом в производственном здании на ул. Карла Маркса - горела внутренняя отделка цеха. Площадь составила 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 12 единиц техники и 34 человека личного состава.В 20.14 пожарные выехали вновь на вызов - загорелась квартира жилого дома на ул. Максимова. Как уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, наблюдалось сильное задымление в подъезде дома. Пожарные оперативно ликвидировали пламя на площади 10 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка в квартире. Пожарные эвакуировали 15 человек, еще 10 спасли. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось шесть единиц техники и 15 человек личного состава.Во всех трех случаях дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.