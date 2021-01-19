По итогам онлайн-забега Дедов Морозов 900 участников пробежали в сумме около 800 километров. Это сравнимо с расстоянием от Владимира до Великого Устюга, где находится резиденция Деда Мороза.На основании трекинга в номинации \\"Самый длинный забег\\" победила команда воспитанников СШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва. Ребята преодолели дистанцию в 20,91 км на лыжах и стали безоговорочными лидерами.Победителей в остальных номинациях назовут в ближайшее время. Организаторы ждут подтверждение возраста самых юных и самых опытных участников, претендующих на победу в соответствующих номинациях.