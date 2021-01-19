В областном управлении МЧС сообщили, что крещенская ночь с традиционными омовениями прошла без происшествий. Всего в регионе было организовано 34 купели.У каждой купели дежурили сотрудники МЧС, представители правоохранительных органов и органов местного самоуправления, спасатели.- Обряд омовения непосредственно совершили 2784 человека, а всего водоемы и стационарные купели посетили порядка пяти тысяч человек, - сообщили в областном управлении МЧС.Общая группировка сил и средств – 523 человека, 201 единица техники и 6 плавсредств, в том числе от МЧС России – 68 человек и 35 единиц техники.В местах проведения купаний были развернуты обогреваемые палатки для переодевания, работала полевая кухня.