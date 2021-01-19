Сервис бронирования жилья TVIL.RU выявил, какие курортные поселки и города России выбирают россияне для отдыха и путешествий летом 2021 года.В посткоронавирусном мире становятся популярными путешествия в небольшие города, поселки и села.Поселок Николаевка и город Бахчисарай в Крыму, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также города Осташков, Медвежьегорск, Кисловодск, Казань, Воронеж и Суздаль составили десятку популярных направлений для «тихих» и «медленных» путешествий летом этого года.«Медленные» путешествия – это подход к туристическим поездкам, когда люди проводят больше времени в одном месте, чтобы получить более глубокие впечатления.Туристы бронируют поездки в небольшие города и поселки летом, в среднем, от 1 до 13 дней и тратят на отдых от 1 до 8 тысяч рублей в сутки. Спокойно и недорого можно отдохнуть в квартирах Казани и Кисловодска, чуть подороже – в домах с участками в Осташкове и Медвежьегорске.Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 1 июня по 31 августа 2021 года.Николаевка – 2270 / 13 ночей, Голубицкая – 2968 / 13 ночей, Должанская – 2581 / 9,7 ночи, Бахчисарай – 4100 / 2 ночи, Осташков – 8063 / 4 ночи, Медвежьегорск – 8000 / 6,5 ночи, Кисловодск – 1215 / 12 ночей, Казань - 1090 / 6 ночей, Воронеж – 2700 / 1 ночь, Суздаль - 2750 / 2 ночи.