ООО «Агрострой» во Владимире уволило 27 работников, но деньги, которые они должны были получить, выплатили не в день увольнения, а в течение последующих пяти месяцев частями. По фактам выявленных нарушений в отношении должностного и юридического лиц возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». В результате сотрудника предприятия оштрафовали на двадцать тысяч рублей, юридического – на 40 сорок тысяч рублей. Также в адрес руководителя организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена.