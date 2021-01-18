В конце октября прошлого года в ковровскую полицию сообщили о попытке кражи из частного дома. По данным УМВД по Владимирской области, жители города рассказали, что вошли в свой дом и увидели неизвестного мужчину, который складывал в пакеты их имущество. Когда он заметил хозяев, убежал.Спустя несколько часов был задержан 50-летний житель одного из соседних регионов. В ходе следствия установлено, что двумя днями ранее он, разбив окно, залез в другой частный дом, откуда похитил самовар, куртку и, надев чужие сапоги, скрылся. После этого мужчина проник на территорию еще одного частного владения, где украл микроволновую печь, бензопилу, гвоздодер и топор, которые сложил в найденную здесь же садовую тележку.Все похищенное возвращено владельцам. На период следствия мужчину заключили под стражу. Уголовные дела за кражу и покушение на нее переданы в суд.