Городская администрация провела очередной рейд по барам, кафе и магазинам, проверяя, как соблюдаются санитарные требования. В минувшие выходные мониторинг провели на 31 объекте, а всего с 1 января проверили 169 объектов, на 63 были выявлены нарушения. За прошедшую неделю обследовали 74 магазина и точки общепита, грубые нарушения нашли в одном из магазинов сети «Пивоман» и в кафе «Вилки Да!» в Добром. В магазине продавец работал без защитной маски, а в кафе посетителей не регистрировали с помощью QR-кода и не меряли температуру. Полицейские в обоих случаях взяли объяснения для составления протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Санкции статьи предусматривают наложение административных штрафов: на граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, на предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей, и на организации - от 100 до 300 тысяч рублей.