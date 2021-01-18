Во Владимирской области началось формирование запаса семян хвойных пород, чтобы посадить новые хвойные деревья. Работа ведётся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Владимирской области» национального проекта «Экология».До конца зимы в регионе планируется заготовить 23 тонны шишек, что позволит получить 0,3 тонны семян, сообщили в департаменте лесного хозяйства. Весной их посеют в лесных питомниках, а уже на будущий год сеянцы ели и сосны – основных хозяйственно-ценных пород владимирских лесов – будут готовы к посадке при проведении лесовосстановительных работ.