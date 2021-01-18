В Суздале завершился суд над 40-летним местным жителем, которого признали виновным в \\"умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего\\".Как сообщила областная прокуратура, в августе 2020 года мужчина выпивал с собутыльником. И в ходе пьянки на кухне началась ссора. Мужчина схватил нож и ударил им товарища в грудь. Удар стал смертельным. С учетом полного признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, мужчину приговорили к восьми годам, с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Кроме этого, он должен будет заплатить родственникам погибшего 48 тысяч рублей, потраченных на погребение, а также компенсировать моральный вред в размере 1,6 млн рублей.Приговор вступил в законную силу.