Бывшая начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Владимирской области Алфия Мокшина обжаловал приговор Октябрьского районного суда, по которому ее признали виновной в совершении мошенничества, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданам, а также в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства. Она получила три года условно и лишилась права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в системе органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на тот же срок. Приговор обжаловали и ее защитники, и гособвинитель. Областной суд освободил осужденную от необходимости удовлетворять гражданские иски и выплачивать ущерб бывшим подчиненным.