Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление, согласно которому функции и полномочия региональной дирекции особо охраняемых природных территорий переданы департаменту природопользования и охраны окружающей среды.Теперь именно департамент будет осуществлять надзор за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий, а также контролировать надзор за соблюдением требований к содержанию и использованию диких животных, находящихся на соответствующих территориях. Общая площадь сети особо охраняемых природных территорий регионального значения во Владимирской области составляет 158,4 тыс. га. 75 % из них расположены на землях государственного лесного фонда. Ранее дирекция подчинялась Госохотинспекции.