За прошедшую неделю в больницы региона обратилось 6 046 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 2 388 детей. Пороговый уровень заболеваемости выше на 29%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 120,2%.- За прошедшую неделю во Владимире зарегистрировано 2 498 обращений в больницы, среди них 716 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 7,3%. Превышение эпидпорога регистрируется в возрастной группе от 15 лет и старше на 89,6%, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы, парагрипп и COVID-19.