Как установило следствие, тридцатичетырехлетний безработный мужчина с 16 по 18 сентября прошлого года находился в помещении канцелярии православной религиозной организации поселка Мстера и решил похитить хранившиеся там деньги. Через незапертую дверь он вошел в келью и, воспользовавшись тем, что настоятель ненадолго отлучился, тайно похитил из шкафа более 1 100 тысяч рублей. Их монастыря он сбежал с чужими сбережениями, которые потом потратил. После задержания мужчина признал вину и раскаялся. Мужчину, ранее судимого. Обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере. Рассматривать дело по существу будет Вязниковский городской суд. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.