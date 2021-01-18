Бездействие департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, который долго не объявлял открытый конкурс на право получения свидетельств на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам, комиссия Владимирского УФАС признала нарушением закона «О конкуренции». В январе руководителем Владимирского УФАС России по результатам рассмотрения материалов административного дела директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 000 рублей. также комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области признала обоснованной жалобу ООО «Альянс Авто плюс» на действия департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам признана обоснованной. Конкурсная документация, которую обжаловало предприятие, утверждена приказами директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, за это чиновника оштрафовали на шесть тысяч рублей.