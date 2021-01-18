17 января в 4.37 в Суздале случился пожар в частном двухэтажном жилом доме. Уже через несколько минут на месте были подразделения пожарно-спасательной части №26 города Суздаля. Было сильное задымление, горела мансарда.- Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 225 кв.м. От огня пострадал второй этаж и мансарда. Пожарные не дали огню распространиться на помещения первого этажа, - сообщили в областном управлении МЧС.Как установили дознаватели МЧС, пожар начался в одной из комнат на мансарде: проживающий там мужчина использовал электрическую грелку, в какой-то момент она вышла из строя, в результате чего загорелись постельные принадлежности. Огонь быстро распространился по деревянной мансарде.Погибших и пострадавших в результате пожара нет. На момент возгорания в доме находились четверо человек, они самостоятельно покинули помещения.К ликвидации последствий пожара привлекались 23 человека и 7 единиц техники.