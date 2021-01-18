Жители Владимирской области за 11 первых январских дней воспользовались услугой оплаты услуг на дому с помощью почтальонов через мобильные почтово-кассовые терминалы 27 468 раз.В большинстве случаев клиенты Почты оплачивали дома услуги ЖКХ. Чаще всего мобильно-кассовыми терминалами пользовались жители Гусь-Хрустального района – 6911 раз. В областном центре услугами МПКТ воспользовались 4654 раза, в Александровском районе – 3148 раз.На данный момент во Владимирской области мобильными почтово-кассовыми терминалам – портативными платежными аппаратами – оснащены 219 почтальонов.В период самоизоляции, когда людям старшего поколения рекомендовано оставаться дома, возможность сделать необходимые платежи на дому особенно востребована. Почтальоны помогут оплатить счета, средства быстро переводятся по назначению.- Почта России продолжает развивать современные сервисы для жителей Владимирской области – это часть комплексной программы по повышению качества облуживания клиентов. Мы используем разнообразные технические решения, в том числе и мобильно-кассовые терминалы, которые активно используются почтальонами, - комментирует директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.С помощью мобильно-кассового терминала можно оформить подписку на газеты и журналы, а также оплатить доставку товаров первой необходимости, которые принесет почтальон. Доставка бесплатная.