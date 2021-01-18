Утром 18 января на территории Владимирской области произошло два пожара, в результате которых погибли люди.В 6.53 в пожарную охрану сообщили о возгорании в строительном вагончике в населенном пункте Телесниково Судогодского района. В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области отметили, что пожар был обнаружен поздно, когда огонь распространился уже по всей площади – 20 квадратных метров. В ходе тушения на месте найдено тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается. По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность печки-буржуйки, установленной в вагончике. К тушению пожара привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава.Второй пожар случился в районе 8 утра в двухквартирном жилом доме в деревне Никулино Гусь-Хрустального района. Сотрудники МЧС потушили пламя на площади четырех квадратных метров. При тушении было найдено тело мужчины 1961 года рождения. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности самодельного печного оборудования. К тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Также дознаватели МЧС России в данных случаях рассматривают причину неосторожного обращения с огнем - погибшие вели асоциальный образ жизни и могли халатно отнестись к требованиям пожарной безопасности в жилье.