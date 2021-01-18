Коммунальшики в областном центре третий день ликвидируют последствия день снегопада. Ночью 16 января на основных магистралях и тротуарах работали 59 машин и 72 рабочих, к середине дня три колонны комплексных дорожных машин по 5-6 в каждой трижды провели уборку снега с городских дорог и их обработку противогололедными материалами, во второй половине дня колонны КДМ вновь вернулись в город и убирали снег с центральных магистралей. В микрорайонах Шепелево, Кусуново, Юрьевец расчистку снега выполнили автогрейдеры. В ночь на 17 января работы по очистке городских дорог от снега и наледи вели 53 машины и 74 дворника, а днем 17 января эти работы продолжали 50 автомобилей и около 70 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами». В ночь на 18 января «ЦУГД» также вывел на улицы города для уборки Владимира около 50 машин и 68 рабочих ручной уборки. Сейчас основные дороги расчищены от снега, его вывозят на снегосвалку. Напоминаем, по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «ЦУГДи» по телефону: 47-90-94 с 6:30 до 16:00 или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.