В этом году 6 февраля исполнится 95 лет Владимиру Петровичу Заманскому, народному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Славы и Почета, Почетному гражданину города Мурома. Он снимался в фильмах «Два капитана», «Проверка на дорогах», «Вечный зов» и многих других.Более 20 лет Владимир Петрович вместе с актрисой театра и кино Натальей Ивановной Климовой живут во Владимирской области, в древнем Муроме.Сейчас в интернете стартовала кампания по присвоению Владимиру Петровичу звания «Почетный гражданин Владимирской области».Также инициативу поддержали депутат Госдумы Евгений Ревенко; писатель Захар Прилепин; депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, режиссер Светлана Врагова, в ближайшее время свою позицию обнародуют Союз кинематографистов и Союз театральных деятелей, Императорское Палестинское Православное общество, фонд «Золотой Витязь».