За прошедшие новогодние каникулы во Владимирской области произошло два ДТП при катании на \\"ватрушках\\".В Киржачском районе водитель мотоцикла привязал к нему \\"ватрушку\\", при повороте тюбинг вынесло за пределы дороги и он врезался в дерево. Находящийся на тюбинге 18-летний молодой человек получил травмы.- Во Владимире 45-летний водитель «Фольксвагена» сбил девятилетнего ребенка, который на тюбинге скатился с горы на проезжую часть. В результате ДТП подросток получил травмы, - сообщили в областном УМВД.Госавтоинспекция Владимирской области напоминает, что катание на тюбингах, санках и других средствах допускается только на специально обустроенных для этого трассах! К слову, во Владимире пока нет ни одного официального места. Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей категорически запрещено!Если катающийся окажется на дороге, то он становиться участником дорожного движения. За нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей.За подобное катание к ответственности будет привлечен и водитель транспортного средства. На него может быть наложен административный штраф в размере 1000 рублей.