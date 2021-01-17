Владимирские спортсмены завоевали 10 медалей на первенствах ЦФО по легкой атлетике среди молодежи, юниоров, юношей и девушек до 18 лет.В период с 13 по 15 января в Смоленске состоялись чемпионат и первенство ЦФО по легкой атлетике в помещении среди молодежи до 23 лет, юниоров и юниорок до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет. Владимирскую область на соревнованиях представляли воспитанники владимирской легкоатлетической школы.Золотые медали завоевали четверо ребят (бег, тройной прыжок, прыжки в длину и высоту), серебро завоевали еще трое спортсменов (различные беговые дистанции), а бронзовые медали выиграли еще трое (бег).