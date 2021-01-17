С прошлого года сходить на биржу труда было невозможно. Вся работа с населением проводилась дистанционно, то есть по телефону и через интернет. Но с 18 января 2021 года центры занятости населения 33 региона вводят комбинированную схему работы с населением.В частности, сохранится дистанционная форма взаимодействия с клиентами службы занятости, однако вернется личный приём граждан для выдачи направлений на подходящую для них работу, либо для оказания государственных услуг, требующих личного посещения центра занятости населения по месту жительства.Приём заявлений граждан для постановки на учёт в целях поиска подходящей работы или получения статуса безработного гражданина осуществляется в дистанционном порядке, используя общероссийский портал «Работа в России». Личное посещение центров занятости будет осуществляться в строго назначенное время, либо по предварительной записи.