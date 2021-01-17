Как мы уже писали ранее, в регионе за сутки заболели коронавирусом 160 человек, умерли четверо (всего с начала пандемии 21 352 пациента заразились Covid-19, а 582 человека умерли). Теперь же стало известно еще и число выздоровевших. За сутки в регионе диагноз \\"здоров\\" получили 153 жителя региона.По состоянию на 17 января в медицинских организациях региона действует 1905 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 74 процента из них заняты (1417), свободны – 488 коек. Кстати, еще 1 января свободных коек было 498.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1478 исследований на Covid-19.