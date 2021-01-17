Во Владимирской области в ночь на 17 января произошло сразу два одинаковых пожара в частных домах. В обоих случаях горели кровли.В 4.18 загорелся частный жилой дом в Александровском районе в селе Бакшеево. Прибывшие пожарные уже увидели, как языки пламени вырываются из-под крыши дома. Спасатели не допустили, чтобы огонь спустился ниже, однако все равно сгорели кровля, внутренняя отделка и часть имущества. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.А в 4.37 в Суздале на улице 1-я Красноармейская загорелась мансарда второго этажа частного дома. Пожарные не дали распространиться огню на первый этаж и ликвидировали пожар на площади 225 квадратных метров. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество мансарды и второго этажа жилого дома. Погибших и пострадавших нет.