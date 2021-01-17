Давненько во Владимирской области не было такой по-настоящему \\"русской зимы\\". Чтобы со снегом и морозами. И для тех, кому больше по душе краснодарский вариант, у нас плохие новости. В 33 регионе ожидаются новые морозы.В общем-то, они уже наступили. Утром 17 января столбик термометра опустился до минус двадцати градусов. Однако это не предел. Самый холодный день ожидается в понедельник, 18 января, когда синоптики из Гисметео обещают нам -28 градусов. А вообще морозы продлятся до среды, 20 января, когда наконец, начнет теплеть. Но плюсовых температур не ждите. По прогнозам потеплеет лишь до десяти градусов мороза.Причем, опять будет много снега. Синоптики обещают во второй половине недели обильные осадки. Так что ждем рекордных показателей по количеству осадков в январе 2021 года.