Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в 10.50 16 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного дома в поселке Муромцево Судогодского района.Из-за позднего обнаружения, на момент прибытия пожарных подразделений горели дом и хозяйственные постройки Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 130 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники и 7 человек, личного состава, а так же на тушение пожара привлекалась добровольная пожарная команда поселка Муромцево - 1 единица техники и 2 человека личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.