С 18 на 19 января православные верующие всего мира отмечают День Крещения Господня. Праздничные мероприятия во Владимирской области запланированы в 35 населенных пунктах. Для проведения крещенских купаний на водных и стационарных объектах подготовлено 40 мест.Во время проведения мероприятий, посвященных празднику, около 60 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии региона совместно с другими правоохранительными органами обеспечат охрану общественного правопорядка. Маршруты патрулирования будут максимально приближены к местам православных богослужений.Накануне подразделениями вневедомственной охраны было проверено более 100 объектов религиозного почитания на соответствие требованиям по антитеррористической защищенности. Также провели 50 проверок владельцев оружия, которые живут рядом с местами проведения массовых мероприятий.