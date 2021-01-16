Как сообщает Упрдор \\"Москва- Нижний Новгород\\", на расчистку от снега трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области выведено 86 единиц спецтехники. За прошедшие сутки для обработки дорог использовано 960 тонн противогололедных материалов. Уборка и обработка дорог идет непрерывно. На трассах работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием и погрузчики. На сложных подъемах дежурят тягачи, которые при необходимости оказывают помощь грузовым автомобилям.Мониторинг за дорожной ситуацией в 33 регионе ведется с помощью 12-и видеокамер, 7-и метеостанций и 10-и постов учета интенсивности движения. Дорожные патрули регулярно проводят объезд подведомственных участков дорог. Вся информация в режиме реального времени поступает в Ситуационный центр.Дорожники готовы оперативно отреагировать на сообщения о нештатных ситуациях и оказать помощь водителям. Телефон для связи с диспетчерской 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный).